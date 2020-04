Google Stadia: Pro-Zugang für zwei Monate kostenlos

Google hat damit begonnen, den eigenen Game-Streaming-Dienst Stadia kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wer sich ab sofort dafür anmeldet, kann den Service kostenlos für zwei Monate in der Pro-Version ausprobieren.

Aktuell sitzen wir alle viel daheim. Google hat sich daher dazu entschieden, schon jetzt vorzeitig die eigene Spieleplattform auch kostenfrei anzubieten. Dabei handelt es sich erst einmal jedoch nicht um den Rollout der kostenlosen Base-Version, sondern um ein begrenztes Angebot für die Pro-Variante des Dienstes.

Diese steht ab sofort allen die ersten zwei Monate gratis zur Verfügung, wobei auch Bestandskunden profitieren: Ihnen wird die monatliche Gebühr von 9,99 Euro für die nächsten beiden Monate erstattet.

Mit Google Stadia Pro erhaltet ihr Zugriff auf neun inkludierte Spiele – darunter GRID, Destiny 2: The Collection und Thumper. Diese könnt ihr geräteunabhängig genießen, da der gesamte Arbeitsaufwand auf den Servern von Google anfällt. So könnt ihr auf einem Laptop, PC oder Chrome OS-Tablet mit Tastatur und Maus, oder aber einem kompatiblen Android-Smartphone mit verbundenem Controller zocken. Auch am TV ist das Ganze möglich, solange ihr einen Chromecast Ultra besitzt.

Standardauflösung wird auf FullHD gesenkt

Damit es aktuell zu keiner Überlastung der Server und Netze kommt, arbeitet Google allerdings daran, die Standardauflösung der Pro-Version des Dienstes zeitweise von 4K auf FullHD abzusenken. Womöglich wird sich diese Einstellung in den Optionen aber wieder ändern lassen.

Solltet ihr nun Lust auf Stadia Pro bekommen haben, könnt ihr euch einfach auf der Webseite des Dienstes einen Account anlegen. Google merkt hierzu an, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die zwei Gratismonate allen zur Verfügung stehen. Solltet ihr danach keine Lust mehr darauf haben, denkt aber daran, rechtzeitig zu kündigen. Das könnt ihr jederzeit ganz einfach über die Einstellungen tun.

