Google Übersetzer erhält 5 weitere Sprachen

Der Google Übersetzer wird von Millionen Menschen täglich genutzt. Sei es zur Übersetzung einzelner Wörter oder ganzer Webseiten.

Google gibt an, dass der Algorithmus zum einen aus bestehenden Übersetzungen lernt und natürlich auch durch die Google Translate Community. Nun kamen wieder fünf unterstützte Sprachen hinzu:

Diese Sprachen werden laut Google weltweit von über 75 Millionen Menschen gesprochen. Damit unterstützt der Google Übersetzer nun 108 Sprachen.

Enable everyone, everywhere to understand the world and express themselves across languages..

– so lautet das Google Tranlsate-Motto.