Schnäppchen

JMGO senkt Beamer-Preise um bis zu 1.456 Euro

René Hesse
Von

Der Hersteller JMGO reduziert vier 4K-Projektoren vom 6. bis 18. Oktober 2026 um bis zu 1.456 Euro.

Die größte Ersparnis bietet der N1S Ultimate. Sein Preis fällt von 2.799 auf 1.343 Euro. Das entspricht rund 52 Prozent Rabatt. Beim O2S Ultra sinkt der Preis um 1.000 Euro auf 1.999 Euro.

Die Aktion läuft damit über den eigentlichen Prime Day hinaus. Je nach Modell legt JMGO außerdem Zubehör bei oder bietet es vergünstigt an.

JMGO-Angebote für 4K-Beamer im Überblick

Diese vier Modelle sind reduziert:

  • N1S 4K: 797 statt 1.299 Euro, rund 39 Prozent günstiger
  • N1S Ultimate: 1.343 statt 2.799 Euro, rund 52 Prozent günstiger
  • O2S Ultra: 1.999 statt 2.999 Euro, rund 33 Prozent günstiger
  • N3 Ultimate: 2.294 statt 2.999 Euro, rund 24 Prozent günstiger

Beim N1S 4K und N1S Ultimate können Käufer laut JMGO unter anderem zwischen zwei 3D-Brillen, einer tragbaren 100-Zoll-Leinwand und verschiedenen Halterungen wählen. Der O2S Ultra ist ein Ultra-Kurzdistanzprojektor und soll auch bei wenig Abstand zur Wand ein 100-Zoll-Bild ermöglichen.

Ich finde vor allem den Preisnachlass beim N1S Ultimate bemerkenswert. Mehr als 50 Prozent Rabatt sind bei einem regulären Preis von 2.799 Euro eine Ansage. Interessenten sollten trotzdem Preise und Ausstattung mit vergleichbaren 4K-Projektoren abgleichen.

Zu allen JMGO-Angeboten →

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