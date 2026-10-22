Handel

Klarna macht Einkaufen im Ausland jetzt deutlich einfacher

René Hesse
Von

Der Zahlungsdienstleister Klarna ermöglicht mit Consumer FX internationale Einkäufe in der eigenen Währung ohne Wechselgebühr.

Die neue Funktion ist ab sofort in allen 26 Klarna-Märkten verfügbar. Verbraucher können damit bei teilnehmenden Händlern im Ausland einkaufen und den Betrag direkt in ihrer Heimatwährung bezahlen. Der verwendete Wechselkurs und der endgültige Preis werden vor dem Kauf angezeigt.

Auch nach dem Einkauf bleiben die Angaben in der Klarna-App einsehbar. Kunden sollen dadurch nachvollziehen können, welcher Kurs bei der Umrechnung angewendet wurde.

Klarna Consumer FX: Internationale Zahlungen ohne Wechselgebühr

Consumer FX unterstützt laut Klarna sämtliche Währungen der angebundenen Märkte. Dazu gehören unter anderem Euro, US-Dollar, britisches Pfund, schwedische und norwegische Kronen sowie kanadische und australische Dollar.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Bezahlung in der eigenen Währung bei teilnehmenden internationalen Händlern
  • Keine zusätzliche Wechselgebühr durch Klarna
  • Anzeige von Wechselkurs und Endbetrag vor dem Kauf
  • Nachträgliche Einsicht in die Umrechnung über die Klarna-App

Die Gebührenfreiheit bedeutet allerdings nicht automatisch, dass jeder Einkauf zum günstigsten verfügbaren Wechselkurs abgerechnet wird. Verbraucher sollten deshalb weiterhin den angezeigten Gesamtbetrag vergleichen.

Für Händler ist keine zusätzliche technische Integration erforderlich, sofern sie bereits an Klarna angebunden sind. Auch eine lokale Gesellschaft oder ein ausländisches Bankkonto wird laut Unternehmen nicht benötigt. Klarna übernimmt zudem die notwendigen Angaben zur Währungsumrechnung und deren regulatorische Abwicklung.

Klarna erwartet Conversion-Rate

Nach ersten eigenen Auswertungen verzeichnet Klarna durch die erweiterte internationale Reichweite eine um 5 Prozent höhere Conversion-Rate und ein Umsatzplus von 6 Prozent bei Händlern. Angaben zur Datengrundlage dieser Ergebnisse macht das Unternehmen allerdings nicht.

Klarna zählt weltweit mehr als 120 Millionen aktive Kunden und über 1,2 Millionen angeschlossene Händler. Mit Consumer FX wird das bestehende Zahlungsnetzwerk stärker für internationale Einkäufe geöffnet.

Für Verbraucher ist vor allem die transparente Anzeige des tatsächlichen Zahlbetrags interessant. Ob sich ein Einkauf finanziell lohnt, hängt weiterhin vom angebotenen Wechselkurs und dem Preis des jeweiligen Händlers ab.

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