Tarife

LEBARA Flash Deal gestartet: 5-GB-Tarif für 3,99 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
LEBARA (KI)

Der Mobilfunkanbieter LEBARA bietet seinen 5-GB-Tarif bis zum 15. Oktober 2026 dauerhaft für 3,99 Euro pro Monat an.

Der Flash Deal ist heute gestartet und gilt sowohl für den Tarif mit 24 Monaten Mindestlaufzeit als auch für die monatlich kündbare Flex-Variante. Einen Unterschied gibt es beim einmaligen Anschlusspreis: Mit Laufzeit werden 5 Euro fällig, beim Flex-Tarif sind es 19,99 Euro.

LEBARA-Tarif mit 5G im Telefónica-Netz

Enthalten sind 5 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Dazu kommen eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie VoLTE und WLAN-Telefonie. Der Tarif kann auch als eSIM gebucht werden.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Bei der Variante mit 24 Monaten Laufzeit gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Auch der Flex-Tarif hat eine Kündigungsfrist von einem Monat, bindet Kunden aber nicht für zwei Jahre.

Interessant ist damit vor allem die Preisgestaltung: Wer flexibel bleiben möchte, zahlt einmalig 14,99 Euro mehr, erhält anschließend aber dieselbe monatliche Grundgebühr. Bei längerer Nutzung fällt dieser Aufpreis entsprechend weniger ins Gewicht. Der Flash Deal endet am 15. Oktober 2026 um 23:59 Uhr.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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