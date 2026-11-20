Der Pyrotechnikverband will Feuerwerk an weiteren Feiertagen erlauben. Eine Idee, die mehr Probleme schafft, als sie löst.

Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (bvpk) möchte das Sprengstoffrecht ändern. Neben Silvester soll privates Feuerwerk künftig auch am 8. März, 1. Mai und 3. Oktober erlaubt sein. Weitere Feiertage könnten die Bundesländer freigeben.

Immerhin: Der Verband will ausschließlich Feuerwerkskörper mit überwiegender Leuchtwirkung zulassen. Klassische Knalleffekte sollen Silvester vorbehalten bleiben. Das ist vernünftiger als eine pauschale Freigabe, macht den Vorschlag aber nicht automatisch sinnvoll.

Feuerwerk als gesellschaftlicher Zusammenhalt?

Besonders bemerkenswert ist die Begründung. Der bvpk beschreibt Feuerwerk als gemeinschaftliches Erlebnis, das Menschen verbindet. Geschäftsführer Christoph Kröpl spricht von einem gesellschaftlichen Gleichklang unter dem erleuchteten Nachthimmel.

Das klingt schön. Nur dürfte der gesellschaftliche Zusammenhalt kaum davon abhängen, wie oft im Jahr Raketen gezündet werden dürfen. Dass Menschen gemeinsam feiern, lässt sich schließlich auch ohne private Pyrotechnik organisieren.

Noch kurioser wird es bei der Auswahl der Feiertage. Ausgerechnet der Internationale Frauentag, der Tag der Arbeit und der Tag der Deutschen Einheit sollen zusätzliche Feuerwerkstage werden. Der Verband begründet das mit gesellschaftlichen Bewegungen und emanzipatorischen Errungenschaften.

Eine ziemlich kreative Verbindung. Wer Gleichberechtigung, Arbeitnehmerrechte oder die deutsche Einheit feiern möchte, braucht dafür wirklich keine Feuerwerksbatterie.

Die Freiheit des einen endet nicht um Mitternacht

Natürlich spricht grundsätzlich nichts dagegen, Feuerwerk schön zu finden. Die Beschränkung auf Leuchteffekte ist zudem ein ernst zu nehmender Kompromiss. Allerdings verschwinden dadurch weder Müll noch Umweltbelastungen oder die Belastung von Tieren. Auch Leuchtfeuerwerk ist nicht geräuschlos.

Vor allem fehlt eine überzeugende Begründung, warum die Allgemeinheit an zusätzlichen Tagen die Folgen privater Feuerwerke hinnehmen sollte. Silvester ist bereits ein gesellschaftlich etablierter Ausnahmezustand. Daraus gleich mehrere weitere zu machen, halte ich für unnötig.

Der bvpk hat seinen Gesetzentwurf (PDF) bereits an die Politik übermittelt. Darüber kann man diskutieren. Aber gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nicht dadurch, dass man häufiger die Zündschnur anzündet.

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