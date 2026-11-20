Mehr Feuerwerk für Deutschland: Ein Vorschlag mit reichlich Zündstoff
Der Pyrotechnikverband will Feuerwerk an weiteren Feiertagen erlauben. Eine Idee, die mehr Probleme schafft, als sie löst.
Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (bvpk) möchte das Sprengstoffrecht ändern. Neben Silvester soll privates Feuerwerk künftig auch am 8. März, 1. Mai und 3. Oktober erlaubt sein. Weitere Feiertage könnten die Bundesländer freigeben.
Immerhin: Der Verband will ausschließlich Feuerwerkskörper mit überwiegender Leuchtwirkung zulassen. Klassische Knalleffekte sollen Silvester vorbehalten bleiben. Das ist vernünftiger als eine pauschale Freigabe, macht den Vorschlag aber nicht automatisch sinnvoll.
Feuerwerk als gesellschaftlicher Zusammenhalt?
Besonders bemerkenswert ist die Begründung. Der bvpk beschreibt Feuerwerk als gemeinschaftliches Erlebnis, das Menschen verbindet. Geschäftsführer Christoph Kröpl spricht von einem gesellschaftlichen Gleichklang unter dem erleuchteten Nachthimmel.
Das klingt schön. Nur dürfte der gesellschaftliche Zusammenhalt kaum davon abhängen, wie oft im Jahr Raketen gezündet werden dürfen. Dass Menschen gemeinsam feiern, lässt sich schließlich auch ohne private Pyrotechnik organisieren.
Noch kurioser wird es bei der Auswahl der Feiertage. Ausgerechnet der Internationale Frauentag, der Tag der Arbeit und der Tag der Deutschen Einheit sollen zusätzliche Feuerwerkstage werden. Der Verband begründet das mit gesellschaftlichen Bewegungen und emanzipatorischen Errungenschaften.
Eine ziemlich kreative Verbindung. Wer Gleichberechtigung, Arbeitnehmerrechte oder die deutsche Einheit feiern möchte, braucht dafür wirklich keine Feuerwerksbatterie.
Die Freiheit des einen endet nicht um Mitternacht
Natürlich spricht grundsätzlich nichts dagegen, Feuerwerk schön zu finden. Die Beschränkung auf Leuchteffekte ist zudem ein ernst zu nehmender Kompromiss. Allerdings verschwinden dadurch weder Müll noch Umweltbelastungen oder die Belastung von Tieren. Auch Leuchtfeuerwerk ist nicht geräuschlos.
Vor allem fehlt eine überzeugende Begründung, warum die Allgemeinheit an zusätzlichen Tagen die Folgen privater Feuerwerke hinnehmen sollte. Silvester ist bereits ein gesellschaftlich etablierter Ausnahmezustand. Daraus gleich mehrere weitere zu machen, halte ich für unnötig.
Der bvpk hat seinen Gesetzentwurf (PDF) bereits an die Politik übermittelt. Darüber kann man diskutieren. Aber gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nicht dadurch, dass man häufiger die Zündschnur anzündet.
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Finde die Idee auch quatsch, dann einfach ne schöne Drohnen und/oder Lasershow. Habe ich bis heute leider noch nicht live gesehen. Wenn Feuerwerk bitte einfach nur noch durch Unternehmen an öffentlichen Plätzen und Privat verbieten. Das wäre der bessere Kompromiss es überhaupt noch erlaubt zu lassen.
Hier bei uns im Dorf sind 2 Feuerwerkshändler die auch unter der Hand an privat während des Jahres verkaufen. Hier knallt es jedes Wochenende egal ob Hochzeit, Einschulung, Konfirmation oder sonst nichtige Anlässe. Anzeigen bringen nichts. Das Ordnungsamt kann. Täter nicht ermitteln…..
Braucht kein Mensch. Abschaffen privates Feuerwerk und gut ist. Wer ballern will kann an die Front in der Ukraine und das Land verteidigen.
Hauptsache Nagetiergift hat man verboten und überall rennen Ratten rum. Für Sprengstoff reichts immer wie Alkohol.
In der Schweiz kommt aufgrund des Treibstoff Mangels zu Tempo 80 auf Autobahnen. Der Verkehrsminister in Deutschland denkt nicht mal an 130kmh.
Ist heute „April, April“?
Wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, wie es mancherorts zu Silvester mit den Feuerwerksraketen zugeht, und was da alles bei Polizei, Feuerwehr und Notaufnahmen ankommt, dann habe ich ganz miese Vorahnungen, sollte die Forderung durchkommen. Das ist eine extrem schlechte Lobbyisten-Idee….
Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk, die NRA Deutschlands!
Absolut unverständlich, privates Feuerwerk sollte generell verboten werden
Man könnte fast meinen das sei ironisch gemeint. Ich finde solch ein gesetzt würde die Gesellschaft doch eher mehr entzweien als das sie zusammenrückt. Ich schaue mir Feuerwerk auch gern an, aber sind wir mal ehrlich wenn man es selbst an Silvester für den Privatgebrauch abschaffen würde und nur ein zentrales Feuerwerk pro Stadt stattfinden lässt, würde das auch ausreichen. Hier steht halt eher Kapitalismus dahinter bzw. die Industrie, welche Angst um ihre Arbeitsplätze hat. Was ich auch irgendwie verstehen kann
Ich habe mal gegoogelt. Laut dem Verband der pyrotechnischen Industrie stehen 3.000 Arbeitsplätze dahinter.
Da fragt man sich schon, ab wieviel Arbeitsplätzen sind eigentlichen die jährlichen Ausnahmezustände, Verletzten und Umweltbelastungen gerechtfertigt?
Eine schöne Tradition, die die Menschen in Deutschland sicher auch an weiteren Tagen gerne pflegen würden.
Bis in die 70er Jahre war privates Ballern verboten. Also erzählen sie keinen Quatsch mit Tradition.
Schwachsinn! Privates Silvesterfeuerwerk war in der Bundesrepublik bereits ab 1953 wieder gesetzlich erlaubt.
Du hast den „kleinen Mann“ vergessen…
Vor allem schon den fertigen Gesetzesentwurf, da braucht es quasi nur jemanden, der das in der Regierung abnimmt oder was? Schreckliche Idee.
Feuerwerk gehört ins 20. Jahrhundert. Einer der dümmsten Bräuche, die es gibt.