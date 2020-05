Microsoft Surface Go 2 offiziell vorgestellt

Gestern Nachmittag hat Microsoft auch sein kleines Surface neu aufgelegt. Das neue Microsoft Surface Go 2 besitzt nun ein leicht größeres Display mit 10,5 Zoll. Dennoch sollen die Preise wieder niedrig bei 459 Euro starten.

In der zweiten Ausgabe kommt das Microsoft Surface Go mit einem größeren Display als zuvor daher. Beim Surface Go 2 misst das Display nun 10,5 Zoll in der Diagonalen, dennoch fällt das 2-in-1 nicht größer als sein Vorgänger auf. So wurden lediglich die Displayränder verringert und die Auflösung leicht auf 1.920 x 1.280 Pixel angehoben.

-->

Unter der Haube des Surface Go 2 werkeln diesmal entweder ein Intel Pentium Gold 4425Y oder ein Intel Core m3-Prozessor der 8. Generation. Je nach Ausführung gibt es dazu 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher und 64 GB eMMC-Speicher oder aber eine 128 GB große SSD. Der Performancevorteil im Vergleich mit dem Vorgänger soll damit über 60 Prozent betragen.

Neue Mikrofone für besseren Klang

Genauso wie sein Vorgänger besitzt auch das Microsoft Surface Go 2 eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 5-Megapixel-Frontkamera für Videokonferenzen. Neu sind jedoch die Dual-Fernfeld-Mikrofone, die einen besseren Klang versprechen.

Mit einem Gewicht von nur 544 Gramm ist das Microsoft Surface Go 2 wieder für den Einsatz unterwegs gedacht. Der Akku soll dabei bis zu 10 Stunden am Stück durchhalten und optional gibt es das 2-in-1 auch mit integriertem LTE-Advanced zu kaufen.

Die Anschlüsse des Surface Go 2 beschränken sich auf 1x USB-C, 1x Surface Connect, 1x Klinkenbuchse sowie einen microSD-Kartenleser. An Funkstandards werden WiFi 6 und Bluetooth 5.0 unterstützt. Passend zum Tablet gibt es zudem natürlich wieder ein Type Cover sowie den Surface Pen zu kaufen.

Preise von 459 bis 829 Euro

In Deutschland kann das Microsoft Surface Go 2 ab sofort zu Preisen ab 459 Euro vorbestellt werden. Für die teuerste Variante des 2-in-1 mit Intel Core m3 und LTE werden 829 Euro fällig. Als offizielles Veröffentlichungsdatum wird der 12. Mai genannt.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->