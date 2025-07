The Last of Us: Der Chef ist bei HBO-Serie raus

Neil Druckmann hat verlauten lassen, dass er die „schwere Entscheidung“ getroffen hat und sich aus der Produktion von The Last of Us für HBO zurückzieht. Bisher war er Teil des Projekts und sogar für einige Folgen verantwortlich. Der Erfinder der Reihe und Chef des PlayStation Studios „Naughty Dog“ will den Fokus neu legen.

Ab sofort kümmert er sich wieder intensiv um das eigene Entwicklerstudio und um Intergalactic, den nächsten Titel. Die dritte Staffel von The Last of Us bei HBO wird dann allerdings nur von Craig Mazin betreut. Die zweite Staffel konnte das Niveau der erste Staffel nicht halten, vielleicht war der Chef auch nicht zufrieden damit.

Ich hoffe natürlich, dass Neil Druckmann die neu gewonnene Zeit nutzt und eines seiner Konzepte für The Last of Us Part 3 finalisiert. Da mit die Spiele von Naughty Dog aber wichtiger als die Serie bei HBO sind, finde ich das gut, auch wenn die Folgen von Neil Druckmann zu den besten gehört haben, sie werden fehlen.

