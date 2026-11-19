Die Digitalbank N26 startet mit N26 Aura ein neues Premium-Konto für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland für 55 Euro monatlich.

Das neue Kontomodell bündelt klassische Bankfunktionen mit Versicherungen, Reiseleistungen und verschiedenen Abonnements. N26 will damit mehrere einzelne Mitgliedschaften ersetzen. Bei einem Jahrespreis von 660 Euro dürfte allerdings entscheidend sein, wie viele dieser Leistungen man tatsächlich nutzt.

N26 Aura: Cashback, Tagesgeld und kostenlose Abhebungen

Finanziell bietet das Konto einige Extras. Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3 Prozent Cashback auf qualifizierte Kartenzahlungen bei Privatkonten, maximal 20 Euro monatlich

1 Prozent unbegrenztes Cashback auf geschäftliche Ausgaben bei Business-Konten

2,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf Tagesgeld

15 gebührenfreie Aktien- und ETF-Trades monatlich

Kryptohandel für 0,49 Prozent bei Bitcoin und 1,49 Prozent bei Altcoins

Unbegrenzte gebührenfreie Bargeldabhebungen in Deutschland und weltweit

Allein über das Cashback können Privatkunden maximal 240 Euro jährlich zurückbekommen. Dafür sind allerdings monatlich qualifizierte Kartenzahlungen von mindestens rund 667 Euro erforderlich.

Amazon Prime, Google AI Pro und Flughafen-Lounges inklusive

Interessanter wird N26 Aura durch die zusätzlichen Leistungen. Zum Paket gehören unter anderem Amazon Prime, Google AI Pro, Bolt Plus, Urban Sports Club, Soho Friends, NordVPN, Fotografiska und The Wall Street Journal.

Hinzu kommen unbegrenzter Zugang zu mehr als 1.400 Flughafen-Lounges weltweit, 20 GB kostenloses eSIM-Datenvolumen für Reisen sowie verschiedene Reiseversicherungen. Auch Mietwagen-Selbstbeteiligungsschutz, Einkaufs- und Smartphone-Schutz sowie bevorzugter Kundenservice sind vorgesehen. Für die Leistungen gelten teilweise Einschränkungen und Bedingungen.

Eine Besonderheit ist die laut N26 erste europäische Premium-Keramikkarte in Hochglanzoptik. Wer sich bis zum 28. Februar 2027 anmeldet, erhält diese kostenlos.

N26 Aura steht berechtigten Neu- und Bestandskunden zur Verfügung. Bei 55 Euro monatlich ist das Angebot allerdings vor allem für Nutzer interessant, die mehrere der enthaltenen Abonnements und Reiseleistungen ohnehin regelmäßig verwenden. Wer hauptsächlich ein Girokonto benötigt, dürfte mit dem umfangreichen Paket wenig anfangen können.

Zu N26 →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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