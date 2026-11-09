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Nvidia hat jetzt eine echte Spionageaffäre

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Nvidia hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet, denn Jensen Huang hatte eine Affäre mit einer chinesischen Spionin. Der Gründer und Chef von einem der im Moment wertvollsten Unternehmen hat sich bereits bei seiner Familie (er hat Frau und Kinder) und Mitarbeitern entschuldigt, so etwas sei natürlich „unverzeihlich“.

Was wie in einem Film klingt und vielleicht eines Tages sogar verfilmt wird, könnte aber auch eine Gefahr für die US-Sicherheit sein, wie Nvidia betont. Man glaubt es zwar nicht, aber das werden unabhängige Untersucher prüfen. Der Vorstand glaubt noch an Jensen Huang und man wird „bei Bedarf weitere Updates bereitstellen“.

Bisher bleibt der CEO also in seiner Rolle als Kopf der Unternehmens, aber ich gehe davon aus, dass man flexibel ist, was einen Rücktritt angeht. Wäre es nicht einer der Mitgründer und sonst recht beliebt, hätte man ihn sicher direkt entfernt, aber es würde mich dennoch sehr wundern, wenn Jensen Huang der Nvidia-Chef bleibt.

Kommentar · 8. November 2026

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  1. gast 💎
    sagt am

    Habs woanders schön gelesen: Das Platzen der AI Bubble wegen Geschlechtsverkehr hatte ich nicht auf der Bingo-Karte…

    Antworten
  2. Kurt 🔆
    sagt am

    well, looking at her i totally would.

    Antworten

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