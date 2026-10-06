Schnäppchen

Prime Deal Days: Xiaomi reduziert Smart-TVs deutlich

René Hesse
Von
Xiaomi Smart Tv F2 Fire Tv

Xiaomi reduziert am 6. und 7. Oktober mehrere Smart-TVs bei Amazon um bis zu 32 Prozent.

Im Rahmen der Prime Deal Days sinken die Preise ausgewählter Modelle auf 259 bis 885 Euro. Die höchste absolute Ersparnis bietet der Xiaomi TV Max 85″ 2025. Er kostet 885 statt 1.299 Euro und damit 414 Euro weniger.

Xiaomi Smart TVs bei Amazon im Angebot

Das Angebot reicht von kompakten 43-Zoll-Geräten bis zum 85-Zoll-Fernseher. Auch mehrere Mini-LED-Modelle sind reduziert.

Diese Angebote stechen hervor:

  • TV F 43″ 2026: 259 statt 329 Euro
  • TV F Pro 75″ 2026: 509 statt 699 Euro
  • TV S Mini LED 55″ 2025: 459 statt 599 Euro
  • TV Max 85″ 2025: 885 statt 1.299 Euro
  • TV S Mini LED 65″ 2026: 694 statt 799 Euro

Xiaomi nennt für den 85-Zöller einen Rabatt von 32 Prozent und übertrifft damit sogar die angekündigten „bis zu 30 Prozent“. Zusätzlich sind Smartphones und Haushaltsgeräte reduziert. Das Redmi Note 17 Pro 5G mit 512 GB kostet etwa 350 statt 600 Euro.

Ich finde vor allem den Preis des 85-Zoll-Modells interessant. Bei den übrigen Geräten lohnt sich trotz Rabatt wie immer ein Vergleich mit den zuletzt üblichen Straßenpreisen.

Zu allen Xiaomi-TV-Angeboten →

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