Tarife

PŸUR dreht an den Preisen: Gigabit gibt es für 35 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
PŸUR (KI)

Der Anbieter PŸUR bietet ab dem heutigen 6. Oktober 2026 zwei Internet-Tarife mit dauerhaft reduzierten Monatspreisen an.

Im Mittelpunkt stehen Pure Speed 250 für 28 Euro pro Monat und Pure Speed 1000 für 35 Euro pro Monat. Anders als bei zeitlich begrenzten Neukundenrabatten sollen diese Preise laut den vorliegenden Aktionsangaben dauerhaft gelten.

Der Start erfolgt ab sofort. Die Aktion läuft bis zum 10. November 2026 um 9:59 Uhr. Für beide Tarife verlangt PŸUR zusätzlich einmalig 19,99 Euro Aktivierungsgebühr.

PŸUR: Pure Speed 250 und 1000 im Überblick

Die wichtigsten Konditionen der Aktion:

Wer keinen Router über PŸUR bestellt, spart sich demnach die Versandkosten von 9,99 Euro. Besonders auffällig ist der geringe Preisabstand zwischen den beiden Fokus-Tarifen. Der Gigabit-Anschluss kostet monatlich nur 7 Euro mehr als die Variante mit 250 Mbit/s.

Zu den PŸUR-Tarifen →


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