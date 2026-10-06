Roborock senkt die Preise: Diese Modelle werden deutlich günstiger

Roborock reduziert zu den Prime Big Deal Days mehrere Saugroboter und Nass-Trockensauger um bis zu 58 Prozent.

Die größte absolute Ersparnis bietet der Saros 20. Das Modell kostet im Aktionszeitraum 949 Euro statt 1.489 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass von 540 Euro beziehungsweise rund 36 Prozent.

Besonders hoch fällt der prozentuale Rabatt beim Q10 S5 Set aus. Der Preis sinkt von 259,99 Euro auf 109,99 Euro und damit um knapp 58 Prozent.

Roborock-Angebote im Überblick

Diese fünf Modelle sind laut Roborock während der Aktion reduziert:

Saros 20: 949 statt 1.489 Euro

Qrevo S Pro Set: 399,99 statt 599,99 Euro

Qrevo Edge 2 Set: 549,99 statt 899,99 Euro

Q10 S5 Set: 109,99 statt 259,99 Euro

F25 Steam Set: 399 statt 599 Euro

Damit deckt die Aktion verschiedene Preisklassen ab. Neben Saugrobotern mit Wischfunktion ist mit dem F25 Steam Set auch ein Nass-Trockensauger vertreten. Die Ersparnis liegt hier bei 200 Euro.

Ich finde vor allem den Preis des Q10 S5 Set interessant, da er deutlich unter der bisherigen UVP liegt. Beim Kauf würde ich dennoch den aktuellen Straßenpreis vergleichen, denn die Ersparnis gegenüber der UVP sagt nicht immer alles über die tatsächliche Attraktivität eines Angebots aus.

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