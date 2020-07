Alba: Entwickler von Monument Valley mit neuem Spiel

Ustwo Games hat sich in den letzten Jahren einen Namen mit Monument Valley 1 und 2 gemacht und man arbeitet seit Sommer 2019 auch an Teil 3. Anfang 2019 hat man aber auch bestätigt, dass man an zwei neuen Spielen arbeitet.

Das andere Spiel nennt sich „Alba: a Wildlife Adventure“ und wird im Winter für iOS, macOS, tvOS, PCs und Konsolen erscheinen. Es ist unklar, ob das Spiel auch für Android erscheint, aber womöglich ist es ja ein Apple Arcade-Titel.

So wirklich viel haben die Entwickler noch nicht gezeigt. Es gibt lediglich eine Webseite und einen ersten Teaser-Trailer. Doch da das Spiel in ein paar Monaten kommt, wird man uns sicher bald mehr Details zu Alba nennen.

