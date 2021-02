Amazon Alexa wandert wohl an die Wand

Amazon hat das Echo-Lineup für Alexa in den letzten Jahren massiv ausgebaut und viele neue Modelle auf den Markt gebracht. Es gibt kleine Speaker, große Speaker, Speaker mit Display, kabellose Kopfhörer und viele weitere Produkte.

Amazon plant Alexa-Tablet für die Wand

Laut Bloomberg soll nun der Schritt an die Wand folgen, denn es ist ein Produkt mit Display geplant, welches man dort befestigen kann. Man kann sich das wohl als eine Steuereinheit mit Amazon Alexa vorstellen, also ein Tablet an der Wand.

Vielleicht hat Amazon über Marktanalysen erkannt, dass sich die Nutzer ein Tablet mit einer entsprechenden Halterung (die man oft bei Amazon kauft) an die Wand packen und möchte in diesem Jahr mit einer eigenen Lösung durchstarten.

Amazon plant wohl zwei Größen

Es sind wohl zwei Größen geplant, einmal ein Modell mit 10 Zoll und dann noch ein Modell mit 13 Zoll. Es dürfte bei 200 bis 250 Dollar losgehen, wobei die Preise noch diskutiert werden. Womöglich folgt die Ankündigung im Herbst 2021.

Das kommende Echo-Gerät, welches noch keinen Namen hat, wird auch eine Kamera besitzen und soll sich somit für kurze Videogespräche eignen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen das stehend vor der Wand machen.

Interessant ist aber, dass Amazon nicht müde wird und das Echo-Lineup immer wieder ausbaut und neue Experimente wagt. Etwas, dass mir zum Beispiel bei Google fehlt und das war auch ein Grund, warum ich vor einer Weile zu Alexa bin.

