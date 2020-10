Amazon zufrieden mit Prime Day 2020

Amazon bezeichnete den Prime Day 2020 in einer Mitteilung an die Presse als vollen Erfolg. Vor allem „kleine und mittlere Unternehmen“ kamen sehr gut weg und der Umsatz lag hier in diesen zwei Tagen bei 3,5 Milliarden US-Dollar.

Um das einordnen zu können: Das sind fast 60 Prozent mehr Umsatz als am Prime Day 2019. Das könnte aber auch daran liegen, dass der Prime Day in diesem Jahr später stattfand (der Umsatz im Oktober ist allgemein höher, als im Juli).

Amazon Echo Dot war die Nummer 1

Laut Amazon wurden Millionen von Alexa-fähigen Geräten verkauft, damit sind dann aber auch Geräte von Bose und Co. gemeint, nicht nur die eigenen Speaker. Da schaffte es aber ein Produkt von Amazon auf Platz 1, denn der Amazon Echo Dot war laut Amazon das beliebteste Produkt am Prime Day 2020 (weltweit).

Bei einem Preis von unter 20 Euro wundert mich das aber nicht.

Die beliebtesten Produktkategorien waren Wohnen, Elektronik sowie Ernährung und Wellness und neben dem Echo Dot gehörten der Fire TV Stick 4K, der iRobot Roomba Saugroboter, der Wasserfilter von LifeStraw und der Lego Star Wars Stormtrooper Helm zu den beliebtesten Produkten am Prime Day 2020.

Kommt eine Amazon Prime Day 2021?

Einen Amazon Prime Day 2021 hat man bisher noch nicht bestätigt, aber ich gehe mal davon aus, dass Amazon das definitiv plant, nur eben spontan schaut, ob man wieder im Sommer mit dem Prime Day angreift, oder ab sofort beim Herbst bleibt.

Ich vermute, dass man den Prime Day lieber wieder im Sommer abhalten würde, da das Ziel vom Prime Day ja eine Steigerung vom Umsatz in der schwächeren Zeit des Jahres ist. Im Oktober kommen sowieso viele neue Produkte auf den Markt, da benötigt es eigentlich nicht zusätzlich einen Prime Day (und hinzukommt, dass bald noch der Black Friday kommt und das Weihnachtgeschäft beginnt).

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video, Deals wie die des Prime Day und mehr und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

