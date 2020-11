App-Update: Aus DHL Paket wird Post & DHL

Bei der Post bzw. DHL baut man die hauseigene App um. Ab heute bekommen das auch iOS-User mit und können die neuen Funktionen nutzen.

„Neuer Name, neues Logo und neue Funktionen – aus DHL Paket wird Post & DHL!“ Mit diesem Slogan begrüßt das heutige Update der DHL-App die Nutzer von Apple-Geräten. Auch das Logo der App wurde im Zuge der Aktualisierung angepasst, wie Android-Nutzer bereits seit Kurzem mitbekommen haben sollten.

Briefporto per PayPal kaufen

Es gibt nun einen neuen Versenden-Bereich, der es erlaubt, direkt aus der App heraus auch „Briefmarken“ zu kaufen. Briefmarken schreibe ich in Anführungszeichen, da man glücklicherweise in der App auch direkt per PayPal den Portocode kaufen kann. Das ist ein zweizeiliger und 14 Tage gültiger Zahlencode, der anstatt einer Briefmarke einfach auf den Umschlag geschrieben werden muss.

Auch gibt es jetzt einen neuen Portoberater in der „Post & DHL“-App. Die Paket-Sendungsverfolgung inklusive Barcode-Scanner und viele weitere (DHL-)Funktionen sind natürlich weiterhin in der App enthalten.

