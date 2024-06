Arcane: Netflix-Serie endet mit Staffel 2, aber es kommt mehr

Heute gab es den ersten Teaser-Trailer für Arcane bei Netflix, denn wir werden in diesem Jahr endlich die zweite Staffel sehen. Ich freue mich darauf, denn die Serie hat mich damals mehr als positiv überrascht.

Daher war ich erstaunt, dass sie schon mit Staffel 2 enden wird. Doch Arcane ist nur der Anfang bei League of Legends-Adaptionen, denn man möchte noch viel mehr Geschichten rund um Runeterra erzählen.

Arcane ist nur der Anfang unserer größeren Erzählreise und unserer Partnerschaft mit dem wunderbaren Animationsstudio Fortiche. Von Anfang an, seit wir mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen haben, hatten wir ein ganz bestimmtes Ende im Sinn, was bedeutet, dass die Geschichte von Arcane mit dieser zweiten Staffel abgeschlossen ist.