Audi e-tron kommt als „Black Edition“

Audi hat dem e-tron (und e-tron Sportback) eine „Black Edition“ spendiert, die das bietet, was der Name sagt. Bucht man das Paket, dann gibt es viele Elemente wie die Ringe von Audi, Felgen, den Fensterrahmen und mehr in Schwarz. Außerdem gibt es exklusive Farben: Chronosgrau, Gletscherweiß und Mythosschwarz.

Das Paket kann ab sofort bei der Konfiguration gebucht werden und kostet 7.300 Euro. Voraussetzung ist die S line von Audi, bei der Motorisierung steht es aber für beide Versionen des Audi e-tron (50 quattro und 55 quattro) zur Verfügung. Alle Extras der neuen „Black Edition“ könnt ihr weiter unten als Übersicht sehen.

Bei Audi ist man übrigens sehr zufrieden mit dem Audi e-tron (Sportback), denn der Elektro-SUV war in den letzten Monaten immer mal wieder der Bestseller bei Premium-Herstellern in Europa und im April wurde das 100.000 Modell produziert. Mit diesem Paket soll die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2021 gesteigert werden.

Audi e-tron als „Black Edition“

exklusive Lackierung in Chronosgrau Metallic, alternativ auch in Mythosschwarz Metallic oder Gletscherweiß Metallic

S line Exterieur

Bottom line in Volllackierung (Wagenfarbe)

angedeuteter Unterfahrschutz vorn und Diffusor hinten in sportlich markantem Design in Selenitsilber matt

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug

adaptive air suspension sport

S line-Emblem im Kühlerschutzgitter

Einstiegs-LED mit Projektion im spezifischem Design für S line black edition

Optikpaket schwarz plus

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern-Design, schwarz, 9,5 J x 21, Reifen 265/45 R 21* oder

Räder Audi Sport, 5-Speichen-Struktur-Design, titangrau, glanzgedreht, 9,5 J x 22, Reifen 265/40 R 22*

Räder Audi Sport, 5-Speichen-Struktur-Design, titangrau, glanzgedreht, 9,5 J x 22, Reifen 265/40 R 22* Bremssättel dynamikorange lackiert

Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

Interieur S line

Sportsitze vorn

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

Lederlenkrad, 3-Speichen, mit Multifunktion und Schaltwippen inklusive Lenkradgriffen in perforiertem Leder, S line-Emblem und Chromapplikation

Dachhimmel in Stoff schwarz

Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica** Frequenz/Leder-Kombination, schwarz mit Kontrastnähten in Dynamikorange sowie S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze

Gurtbänder in Drachenorange

Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur

Komfortmittelarmlehne vorn

Mittelarmlehne und Türarmauflagen mit Kontrastnähten in Dynamikorange

Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Ambiente-Lichtpaket plus

