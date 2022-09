C24 Bank startet virtuelle Mastercard

Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ihren Usern ab sofort auch eine virtuelle Mastercard an.

Die C24 Bank bietet ihren Kunden ab sofort bis zu acht virtuelle Karten zusätzlich zur physischen Mastercard an. Diese sind nach der Bestellung in der App sofort online und über Apple Pay bzw. Google Pay auch in Geschäften einsatzbereit. Kunden wählen dabei aus acht verschiedenen Farbdesigns und können die Karten mit dem eigenen Girokonto, einem gemeinsamen Konto oder einem Pocket verknüpfen.

Im kostenlosen Smartkonto ist bei aktiver Nutzung eine virtuelle Mastercard inklusive. Im Pluskonto können vier virtuelle Karten kostenfrei genutzt werden, im Maxkonto acht. Darüber hinaus kostet jede virtuelle Karte einmalig 1,99 Euro.

Die virtuellen Kreditkarten lassen sich ebenso wie die physische Karte über die C24 App sperren und Limits sind individuell konfigurierbar.

PS: Die Apps der Bank schauen mittlerweile deutlich besser aus.

