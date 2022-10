Carbon-Pedelec: IO Emobility präsentiert Blade One mit 110 Kilometer Reichweite

IO Emobility hat dieser Tage das Carbon-Pedelec Blade One präsentiert. Das soll bis zu 110 Kilometer Reichweite bieten.

Der für IO Emobility entwickelte 250 Watt Motor am Hinterrad des Pedelecs unterstützt den Radler bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Die in den Rahmen integrierte LG-Batterie mit 36 V und 10,4 Ah lässt sich bei Bedarf zum Laden entfernen und schafft bis zu 110 km Reichweite (bei kleinster Unterstützungsstufe). Fünf verschiedene Stufen stehen über dem User am Lenker zur Auswahl.

Die notwendige Kraft von bis zu 48 Nm wird automatisch mit der besten Übersetzung auf das Hinterrad übertragen. Alle Informationen wie Ladezustand oder Geschwindigkeit liefert das integrierte Display des IO Blade One, das außerdem einen Ladeport für Smartphones bereithält.

Der Rahmen des Elektrofahrrads ist aus Carbon Kohlefasern gefertigt und sorgt dafür, dass das Bike inklusive Akku 19 kg wiegt. Auch an Board sind 28-Zoll-City-Reifen von KENDA, 5-Speichen-Alufelgen aus Magnesiumlegierung, ein Gel-Sattel, voll integrierte, hydraulische TEKTRO-Bremsen, ein Frontlicht mit 40 Lux und ein Rücklicht von Selle Royal.

Das IO Emobility Blade One gibt es in hochglänzend Weiß oder Schwarz. Die unverbindliche Preisempfehlung des Blade One ist 2.199 Euro. Aktuell ist das E-Bike zum Vorbestellerpreis von 1.899 Euro zu bekommen. Zusätzlich bietet IO Emobility für 39 Euro separate Schutzbleche für vorne und hinten an.

