Corona-App: Huawei veröffentlicht eigene Schnittstelle

In den kommenden Tagen werden wir die Corona-Warn-App in Deutschland sehen, bei der es sich um die offizielle Corona-App für Deutschland handelt. Diese nutzt die Schnittstellen, die von Apple und Google gemeinsam entwickelt wurden.

Apple hat diese bereits mit iOS 13.5 in iOS implementiert und Google hat bereits damit begonnen ein Update für die Play-Dienste zu verteilen. Bei Android ist das der Weg, wie man die Schnittstellen auf den Geräten aktivieren wird.

Es gab aber hin und wieder die Frage, wie das bei Huawei aussieht. Die meisten Modelle haben zwar weiterhin die Google Play Services, doch es gibt mittlerweile auch einige, die ohne ausgeliefert werden. Hier setzt man auf die Huawei Mobile Services. Und für diese Modelle gibt es eine eigene Schnittstelle.

Huawei hat damit begonnen Version 4.1.0.301 vom HMS Core zu verteilen und dieser enthält die Schnittstellen für das sogenannte „contact tracing“. Das „Huawei Core Contact Shield“ wird also auf diesem Weg bei den Smartphones verteilt und auf der Webseite von Huawei gibt es auch ein paar Details dazu.

To help contain the global COVID-19 pandemic, Huawei releases HMS Core Contact Shield developed based on its cutting-edge technologies.

HMS Core Contact Shield provides privacy-protecting contact tracing services for Huawei device users. It utilizes the Bluetooth low energy (BLE) technology to detect nearby devices, exchange data with detected devices, and record contacts with user information anonymized.