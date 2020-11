Cyberpunk 2077: Offizieller Gameplay-Trailer

Es geht in die heiße Phase und wir werden sehen, ob CD Red Project dieses Mal den Termin für Cyberpunk 2077 einhalten kann. Das Spiel soll am 10. Dezember erscheinen und dürfte eines der am meisten erwarteten Spiele in diesem Jahr sein.

Um die Stimmung ein bisschen anzuheizen, hat man diese Woche einen offiziellen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Hier sieht man in knapp 5 Minuten sehr viel vom Spiel. Geschmäcker sind verschieden, aber mir gefällt, was man hier sieht.

Eigentlich wollte ich die optimierte Version für die Next-Gen abwarten, doch die kommt erst 2021 (als kostenloses Update). Und die Version für die Xbox Series X sieht schon jetzt sehr gut aus. Über eins kann man sich derzeit jedenfalls nicht beschweren: Genug Material zum Spielen. Ich bin aber gespannt, ob Cyberpunk 2077 dem Hype gerecht werden kann, den man 2020 kontinuierlich aufgebaut hat.

