DARK: Netflix zeigt letzte Staffel im Juni

Während wir noch auf die Netflix-Highlights für den Juni warten und Amazon bereits die Liste für den nächsten Monat vorgelegt hat, gibt es von Netflix aber schon jetzt ein Datum für eines der Highlights: Die finale Staffel von DARK. Das ist eine der wenigen Serien aus Deutschland, die ein Hit bei Netflix wurde.

Der Teaser für die dritte und letzte Staffel ist bereits online und ab dem 27. Juni könnt ihr euch dann das Finale anschauen. Ich freue mich auf die dritte Staffel, für mich eine der besten Serien bei Netflix und ich finde es immer schön, wenn etwas abgeschlossen ist und nicht unnötig in die Länge gezogen wird.

Es gibt sehr viele offene Fragen und die Serie ist recht komplex. Mal schauen, ob Netflix vorher eine gute Zusammenfassung veröffentlichen wird, oder ob ich mir alle drei Staffeln am Stück anschauen werde. Wer gar nichts über Staffel 3 von DARK wissen möchte, der macht jetzt den Beitrag zu.

Ein letztes Mal werden die Zuschauer in die mysteriöse Welt Windens entführt und die Knoten in den Köpfen durch alle Erzählebenen entwirrt. Während die ersten beiden Staffeln das Konzept der Zeit dekonstruieren, fügt das Ende der Trilogie die Dimension des Raums hinzu. Jonas wird in eine Parallelwelt gebracht, die eine verzerrte Spiegelung von Winden zu sein scheint. Während er versucht, den Zusammenhang zwischen dieser Welt und seinem eigenen Schicksal zu verstehen, streben die anderen Charaktere aus seiner ursprünglichen Welt danach, den endlosen Zyklus der Ereignisse zu durchtrennen, der sie gefangen hält. Im Zentrum der Erzählung über zwei Welten, über Licht und Schatten, steht eine tragische Liebesgeschichte epischen Ausmaßes.