Deutscher Xiaomi Mi Store öffnet im Juni

Xiaomi hat einen Mi Store für Deutschland geplant und heute hat man bekannt gegeben, dass dieser noch im Juni öffnen wird. Man nannte noch kein konkretes Datum, aber es soll auf jeden Fall kommenden Monat offiziell losgehen.

Angekündigt wurde der Xiaomi Mi Store im Februar und wir wissen, dass er in Düsseldorf geplant ist. Weitere Stores in Deutschland sollen folgen, bisher hat Xiaomi aber noch keine Standorte für die nächsten Mi Stores kommuniziert.

Deutschland ist in den Fokus von Xiaomi gerückt und man will die Präsenz bei uns nun ausbauen. Wir werden euch mit der Entwicklung der Xiaomi Mi Stores bei uns in Deutschland natürlich auf dem Laufenden halten uns sind gespannt, wie schnell man die Präsenz nun ausbaut und welche Städte demnächst folgen werden.

