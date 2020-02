Xiaomi Mi Store kommt nach Deutschland

Xiaomi ist mittlerweile offiziell in Deutschland vertreten, vertreibt die Hardware im Moment aber nur über Partner wie Amazon. Das wird sich 2020 ändern, denn es wird den ersten Xiaomi Mi Store in Deutschland geben, er kommt nach Düsseldorf und soll im zweiten Quartal öffnen – Details stehen derzeit noch aus.

Ebenfalls für das zweite Quartal geplant: Der Verkauf über die eigene Webseite von Xiaomi. Man möchte also einen eigenen Online Store aufbauen, über den man die Smartphones und andere Produkte anbietet. Bisher werden nur Amazon und Co. auf der Webseite von Xiaomi verlinkt, bald verkauft man die Geräte selbst.

Europa ist für die Hersteller aus China ein wichtiger Markt geworden, vor allem da die Verkäufe in China selbst nicht nur rückläufig sind, sondern vor allem Huawei den Markt dominiert. Wir werden in diesem Jahr sicher noch viel von Xiaomi, Oppo und Co. in Europa und somit auch in Deutschland sehen.

Erster deutscher Mi Store von #Xiaomi kommt Q2 2020 nach Düsseldorf. pic.twitter.com/YCBNo4CvZi — Nicolas La Rocco (@roccetry) February 6, 2020

Xiaomi Mi 10 Pro: Die ersten Gerüchte

