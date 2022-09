Diese Serien und Filme landen im Oktober 2022 bei Disney+

Disney hat die Streaming-Highlights für September 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Mit dabei sind unter andere Spider-Man: Far from Home (ist ja nicht von Disney selbst und daher auch bei Star zu finden), Star Wars: Geschichten der Jedi und abgesehen davon fällt der kommende Monat dann doch wieder etwas mager aus.

Highlights für Disney+

„The Bear: King of the Kitchen“ Ab 5. Oktober exklusiv auf Disney+

„Rosalinde“ Ab 14. Oktober exklusiv auf Disney+

„Die geheime Benedict-Gesellschaft“ – Staffel 2 Ab 26. Oktober exklusiv auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

7. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

12. Oktober

+ Big Shot – Staffel 2 (Disney)

+ Let the World See – Staffel 1 (Star)

14. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

21. Oktober

+ Mija (Disney)

26. Oktober

+ Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1 (Star Wars)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

5. Oktober

+ Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3 (Disney)

+ Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

7. Oktober

+ Lommbock (Star)

12. Oktober

+ Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic)

14. Oktober

+ Spider-Man: Far from Home (Star)

19. Oktober

+ Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5 (Star)

+ Pepper Ann – Staffel 1-3 (Disney)

+ Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

26. Oktober

+ The Good Doctor – Staffel 1-3 (Star)

+ The Spectacular Spider-Man – Staffel 1 (Marvel)

28. Oktober

+ Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star)

