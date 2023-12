Doku: Künstliche Intelligenz – Besser als wir?

Eine neue Dokumentation befasst sich mit der umstrittenen Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) in unserer Welt und wirft die Frage auf, ob sie unsere Gesellschaft retten oder „in den Abgrund führen“ wird.

KI gilt als bahnbrechende Technologie, vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine. Insbesondere im Silicon Valley, wo die Dichte an Start-ups, die sich mit KI beschäftigen, enorm ist, ist KI bereits stark in den Alltag integriert. Der Optimismus über die Potenziale von KI ist hier nahezu grenzenlos, während Bedenken und Ängste vor allem in der Unterhaltungsindustrie und in Hollywood diskutiert werden.

ARD-Korrespondent Nils Dampz aus San Francisco erlebt die Auswirkungen von KI hautnah. Firmen wie OpenAI und Midjourney haben hier ihren Sitz, der Technologie-Optimismus ist in der Region allgegenwärtig. Aber es gibt auch Ängste, hauptsächlich in Bezug auf die Sicherheit von KI und die Frage, ob der Mensch die Kontrolle über diese Technologie behalten kann.

Die Dokumentation läuft am heutigen Abend im TV auf „Das Erste“, kann allerdings bereits online vorab abgerufen werden.

