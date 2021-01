E-Ladesäulen: Auch Kaufland stellt auf eine App-Pflicht um

Bei Kaufland ändert sich das Laden von Elektrofahrzeugen ab Februar. Dann wird die neue eCharge-App benötigt.

Nachdem Lidl eine „App-Pflicht“ für die Nutzung seiner E-Ladesäulen angekündigt hat, geht auch das ebenfalls zur Schwarz-Gruppe gehörige Kaufland diesen Schritt. Die Lösung von Kaufland entspricht im Kern der App von Lidl. Über eine interaktive Karte werden alle Kaufland-Ladesäulen sowie deren Verfügbarkeit angezeigt.

Ab Mitte Februar benötigen Kunden in Bayern, Teilen Baden-Württembergs, Hamburg, Bremen und den Städten Stade und Göttingen die eCharge App außerdem, um den Ladevorgang zu starten. Um die App zu downloaden, müssen Nutzer den an der Ladesäule angebrachten QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Kaufland mit Schnelladesäulen für je zwei Fahrzeuge

Derzeit ermöglicht Kaufland seinen Kunden an rund zwanzig Prozent seiner Märkte in Deutschland, ihre Fahrzeuge während der Öffnungszeiten zu laden. Die Ladestationen von Kaufland sind mit Schnelladesäulen ausgestattet, an denen jeweils zwei Kunden gleichzeitig laden können. Als Ladeleistung stehen parallel DC (Gleichstrom Ladung) mit bis zu 50kW und AC (Wechselstromladung) mit bis zu 43kW zur Verfügung.

Das Unternehmen hat außerdem eine Service-Hotline für seine Ladesäulen eingerichtet. Unter der Telefonnummer +49 (0) 7132 / 94 1333 können Kunden Störungen melden und Fragen zum Thema stellen. Weitere Informationen zur Umstellung gibt es hier.

