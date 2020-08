E-Scooterverleiher Voi testet Reaktionstest gegen Trunkenheitsfahrten

Wer mit dem E-Scooter draußen unterwegs ist sollte jedoch Vorsicht walten lassen, denn das Fahren unter Alkoholeinfluss ist nicht nur sehr gefährlich, sondern kann auch schwerwiegende Folgen wie den Verlust des Führerscheins mit sich ziehen. Der E-Scooterverleiher Voi testet deshalb eine spezielle Sicherheitsvorkehrung zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Nutzer in den Abendstunden und am Wochenende.

Aktuell experimentiert das Unternehmen in seinen schwedischen Versuchs- und Entwicklungszentren mit einer neuen Funktion zur Abfrage der Fahrtauglichkeit. Das Programm befindet sich in der Testphase und „könnte“ bei einer positiven Evaluierung in Zukunft auch nach Bayern kommen.

Reaktionstest per App

Dazu könnte der Entsperrprozess für das Ausleihen von Voi Scootern um einen zusätzlichen Schritt erweitert werden: Bevor ein Roller aktiviert werden kann, müssten Nutzer dann zuerst einen von „schwedischen Spezialisten“ entworfenen Reaktionstest innerhalb der App absolvieren. Scheitern sie, bleibt der Scooter verschlossen. Der Test soll vermehrt am Wochenende und zu den Abendstunden zum Einsatz kommen.

Zusätzlich ruft das Unternehmen alle Fahrer auf, vor ihrer ersten Fahrt zunächst einen Einführungskurs zu absolvieren. Dazu hat Voi die eine „digitale Fahrschule“ für E-Scooter entwickelt. Dort können Nutzer – ähnlich wie bei einer theoretischen Führerscheinprüfung – Fragen rund um die elektrischen Roller beantworten und werden dafür von Voi mit Freifahrten belohnt.

