Plug-in-Hybrid: Ein erster Blick auf den neuen Opel Astra

Heute können wir einen ersten Blick auf den neuen Opel Astra werfen. Nicht in vollem Umfang, aber man bekommt immerhin einen Eindruck von der Designsprache.

Der neue Opel Astra feiert noch in diesem Jahr Premiere. Schon heute ermöglicht der Hersteller einen ersten Blick auf das neue Modell. Es wird die erste elektrifizierte Astra-Generation der Opel-Geschichte, denn den neuen Astra wird es (auch) als Plug-in-Hybrid geben.

Fahrzeugfront mit neuem Opel Vizor

Blickfang und zentrales Designelement an der Fahrzeugfront ist der zuerst im Mokka eingeführte und für den neuen Astra weiterentwickelte Opel Vizor. Der Vizor erstreckt sich über die gesamte Front und integriert dabei Technologien wie die IntelliLux LED-Scheinwerfer.

Auch einen ersten kleinen Blick auf das Heck gibt es. Der Namenszug erscheint künftig horizontal fließend zentral auf der Heckklappe.

Das neue digitale „Opel Pure Panel“ soll die Gestaltung des Opel Vizors im Cockpit aufnehmen. Es vereint unter der vollverglasten, horizontal gestreckten Oberfläche zwei Widescreen-Displays. Die Bedientasten wurden neu modelliert und laut Opel „auf ein Minimum reduziert“. Auch gibt es ein neu designtes Lenkrad und ergonomische Sitze für Fahrer sowie Beifahrer.

Die Produktion des neuen Kompaktklassemodells soll noch in diesem Jahr beginnen. Weitere Details und Informationen zur nächsten Astra-Generation folgen vermutlich eher Häppchenweise in der nächsten Zeit. Sollten diese erwähnenswerte Details erhalten, lest ihr davon natürlich hier im Blog.

