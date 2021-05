Opel Manta GSe ElektroMOD ist fertig

Opel hat heute die finale Version eines außergewöhnliches „E‑Projekt“ gezeigt. Der fertige Opel Manta GSe ElektroMOD ist eine Reminiszenz an den Opel Manta von 1970.

Der rein batterie-elektrische Manta GSe ElektroMOD mit seinem volldigitalen Cockpit soll so sportlich wie ein echter Opel GSe sein. Der Opel Manta wird also elektrisch, allerdings nur als Vorzeigeprojekt und nicht als Serienfahrzeug. Dennoch ist es durchaus interessant, was Opel in das gute Stück so alles verbaut.

-->

Unter der schwarz lackierten Haube sitzt ein Elektromotor mit 108 kW/147 PS Leistung. Das „e“ in GSe bedeutet nun Elektrifizierung statt Einspritzung. Damit ist der neue GSe der stärkste Manta A, den Opel ab Werk je gebaut hat. 1974 und 1975 war der Manta GT/E das kräftigste Modell der ersten Generation mit 77 kW/105 PS. Beim 2021-er Elektro-Manta steht dem Fahrer zudem ein maximales Drehmoment von 255 Newtonmeter zur Verfügung – aus dem Stand.

Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt über eine Kapazität von 31 kWh und erlaubt damit eine mittlere Reichweite von rund 200 Kilometern. Wie bei einem serienmäßigen Opel Corsa-e oder Opel Mokka-e kann auch der Manta GSe Bremsenergie zurückgewinnen und in der Batterie speichern.

Das reguläre Laden erfolgt über einen 9 kW-On-Board-Charger für ein- und dreiphasigen Wechselstrom. Damit dauert es knapp vier Stunden, um die Manta-Batterie komplett aufzuladen.

Der 1970er Manta hat zuletzt das Design des neuen Opel-Markengesichtes inspiriert – dies greift nun auch der Manta GSe ElektroMOD auf. Der sogenannte Pixel-Vizor vereint den Fahrzeuggrill, die Scheinwerfer und Sensoren sowie das Markenlogo in einem großen LED-Element.

Im Innenraum hat die aktuelle Opel-Digitaltechnik Einzug gehalten. Die klassischen Rundinstrumente sind Geschichte, stattdessen blickt der Pilot nun auf ein breites „Opel-Pure Panel“ wie bereits beim neuen Mokka in Serie. Hier zeigen zwei integrierte, fahrerorientierter Widescreens mit 12 und 10 Zoll wichtige Informationen zum Auto wie Ladezustand und Reichweite. Die Musik kommt von einer Bluetooth-Box der Verstärkermarke Marshall.

Opel will mit dem Manta GSe ElektroMOD nach eigenen Aussagen aufzeigen, dass man unabhängig von Ersatzteilen für Motor und Getriebe sowie drohenden Fahrverboten für ältere Verbrenner eine „Fahrzeug-Legende“ am Leben halten kann. Das ist ja bereits seit geraumer Zeit ein Thema, welches Oldtimer-Freunde umtreibt.

Bis zum Jahr 2024 soll jede Baureihe des deutschen Herstellers Opels „elektrifiziert“ sein. Der Kunde hat dabei aktuell die Wahl zwischen Plug-in-Hybriden wie dem Grandland X und rein batterie-elektrischen Stromern.

Android Auto: Google plant Neuerungen Google hat im Rahmen der I/O 2021 natürlich auch über Android Auto gesprochen und zum Beispiel bekannt gegeben, dass es nun über 100 Millionen Autos gibt, die Android Auto unterstützen. Und die meisten Neuwagen unterstützen nun auch die kabellose Version…19. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->