Elden Ring bekommt morgen ein kostenloses DLC

Bei Elden Ring steht morgen (7. Dezember 2022) das erste DLC an. Es wird ein Player vs. Player-Battle in einem Kolosseum geben. Das hat sich schon angedeutet, da das Kolosseum schon seit Tag 1 im Spiel zu finden ist (es war nur gesperrt).

Morgen wird es freigeschaltet und dann könnt ihr gegen andere Spieler in Elden Ring antreten. Es sind auch Kämpfe mit mehreren Personen möglich. Das DLC ist in diesem Fall kostenlos und weitere Inhalte sind bisher nicht angekündigt worden.

Nicht mein Fall, ich hoffe ja weiterhin auf ein Singleplayer DLC und rechne auch fest damit, das kommt aber sicher erst 2023 und wird dann auch etwas kosten. Dieses DLC wird aber sicher wieder einige zurück in eines der derzeit besten Spiele locken.

