Elektroauto laden: IONITY senkt den Abo-Preis

Für Abonnenten bietet das europaweite IONITY-Ladenetzwerk mit dem Tarif IONITY PASSPORT jetzt attraktivere Konditionen.

Die monatliche Grundgebühr für das Abonnement wurde von 11,99 Euro auf 5,99 Euro gesenkt. Im Gegenzug erhalten Abonnenten an der Ladesäule einen Rabatt von 0,20 Euro pro Kilowattstunde auf den vertragsfreien Tarif IONITY DIRECT.

In Deutschland bedeutet dies laut IONITY-Pressemeldung (PDF) aktuell einen Kilowattstundenpreis von 0,49 Euro für IONITY PASSPORT Abonnenten. Auch in Dänemark, Norwegen, Schweden und Österreich senkt IONITY die Kilowattstundenpreise, die aktuellen Ladestrompreise pro Land sind auf der IONITY Website und in der IONITY-APP einsehbar.

Der IONITY-Tarif wird damit vergleichbar mit dem EnBW mobility+ Ladetarif „M“.

IONITY-Abo lohnt sich ab 30 kWh Lademenge

Das IONITY PASSPORT Abonnement lohnt sich mit den neuen Preisen bereits ab einer monatlichen Lademenge von 30 kWh, was bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 kWh/100 km einer Strecke von 150 Kilometern entspricht.

Gut zu wissen: Das Abo bleibt flexibel und kann jederzeit über die IONITY-APP gebucht und mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

IONITY ermöglicht schnelles Laden von Elektroautos mit bis zu 350 kW. Pendler, Reisende und Vielfahrer können ihr Elektroauto an den zahlreichen IONITY-Ladestationen entlang der Autobahnen und in der Nähe von Großstädten mit „grünem“ Strom aufladen.

