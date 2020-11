40 km/h: Frankfurt mit Tempolimit ab 2021

In Frankfurt gilt ab dem 1. Januar ein Tempolimit von 40 km/h, das hat Klaus Oesterling von der SPD laut hessenschau bestätigt. Die Stadt kämpft mit zu hohen Grenzwerten und hofft, dass man damit Fahrverboten aus dem Weg gehen kann.

Corona hat laut Oesterling bereits dazu geführt, dass die Stickoxidwerte in der Stadt gesunken sind, doch um langfristig erfolgreich zu sein, muss man nun das Limit auf 40 km/h senken. Man hofft, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die strenge Vorgabe halten, da sonst eventuell Fahrverbote in Frankfurt drohen.

Das Tempolimit von 40 km/h gilt übrigens nur in der Innenstadt, man muss jetzt nicht überall langsamer fahren. Bei der Geschwindigkeit wird sich der ein oder andere nun fragen, warum 40 km/h und nicht 50 km/h, die ja sonst üblich in vielen Bereichen sind. Grund sind laut Oesterling „wissenschaftlichen Untersuchungen“.

