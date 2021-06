Google Pixel 6: Hüllen tauchen in China auf

Wir haben in den letzten Wochen einige Gerüchte rund um das neue Pixel-Lineup von Google gesehen und mittlerweile sind auch die ersten Hüllen in China zu sehen. Die passen zu den bisherigen Leaks, könnten aber auch darauf basieren.

Es ist noch etwas früh für Hüllen, doch die Zahl nimmt seit ein paar Tagen stetig zu und quasi jeden Tag macht ein anderes Case die Runde. Wir gehen aber dennoch davon aus, dass das Google Pixel 6 (Pro) erst im Herbst (Oktober?) erscheint.

Google Pixel 6 Pro mit Periskop-Kamera

Der Kamerabuckel wird in diesem Jahr aber sehr präsent sein, das zeigen auch die Hüllen. Ich weiß bis heute nicht, wie mir das Design gefällt. Das Pixel 6 wird so ein Gerät sein, was man wirklich mal in die Hand nehmen und aktiv nutzen muss.

Bei den Hüllen sieht man auch schön die eckige Aussparung beim Pro-Modell, da scheint Google dem Pixel 6 also wirklich eine Periskop-Kamera für einen guten Zoom spendiert zu haben. Google holt mit der Software oft mehr aus der Hardware heraus, daher bin ich in diesem Jahr besonders auf die Kamera gespannt.

Google Pixel 6 & Pixel 6 Pro Case Size Comparison w/ Pixel 4 XL /一闷天下 pic.twitter.com/czVnBFyLjb — TechDroider (@techdroider) June 15, 2021

