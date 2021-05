Google Pixel 6 Pro kommt wohl mit Periskop-Kamera

Vor ein paar Tagen gab es die erste Beta von Android 12 und in dieser sind bereits Hinweise für die kommenden Pixel-Smartphones zu finden. Kurz vor der Beta gab es aber bereits erste Renderbilder vom Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro.

So sieht das Google Pixel 6 Pro aus

Die Quelle war gut und die Bilder wurden von einer noch besseren Quelle direkt bestätigt, doch jetzt haben wir eine weitere Quelle mit einer fast 100-prozentigen Trefferquote: OnLeaks. Er hat nun ebenfalls eigene Renderbilder veröffentlicht.

Das Design stimmt also und wir wissen nun auch, dass Google hier ein doch recht großes Smartphone mit 6,67 Zoll plant, welches die Maße von 163,9 x 75,8 x 8,9 mm besitzt. Das Google Pixel 6 Pro ist also fast so groß wie das Samsung Galaxy S21 Ultra, nur minimal kürzer, dafür aber genauso dick (und sicher auch schwer).

Google Pixel 6 Pro mit neuer Zoom-Kamera

Interessant ist für mich aber vor allem die „eckige“ Kamera auf der Rückseite, denn es war klar, dass mit dem Schritt zu einer Triple-Kamera (bisher gibt es eine Dual-Kamera) auch die Zoom-Kamera zurückkommt. Doch nicht nur das, es handelt sich beim Pixel sogar um eine Periskop-Kamera für einen noch besseren Zoom.

Scheint so, als ob wir also in diesem Jahr mal ein Google Pixel ohne Kompromisse bekommen werden, allerdings nur beim Pro-Modell. Das normale Google Pixel 6 wird weiterhin nur zwei Kameras haben und ich vermute, dass die zweite Kamera weiterhin für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und nicht für den Zoom gedacht ist.

PS: Es wäre doch lustig, wenn Google dieses Modell einfach Google Pixel 6 Ultra nennen würde. Das war nämlich immer ein abwegiges Gerücht früher und Google hat sich selbst darüber lustig gemacht. Nun gibt es aber zahlreiche Ultra-Modelle und es wäre nicht mehr ungewöhnlich, wenn Google den Schritt gehen würde.

Video: Das Google Pixel 6 (Pro)

