Google Pixel Watch ist offiziell: Das sind alle Details

Google entwickelt seit Jahren ein OS für Smartwatches, am Anfang war das noch als Android Wear bekannt, mittlerweile nennt man es Wear OS. Es wurde aber eher lieblos behandelt, was auch dazu führte, dass viele Partner abgesprungen sind.

Das möchte man wieder ändern und mit Wear OS 3 gibt es nicht nur ein großes Update, man konnte auch Samsung als Partner zurückgewinnen. Und jetzt möchte es Google auch selbst probieren und hat heute die erste Pixel Watch präsentiert.

Diese wird man in drei Farben anbieten und sie startet bei 379 Euro in der Version mit WLAN, wer LTE möchte, der zahlt 429 Euro. Der Vorverkauf startet heute im Google Store und bei ausgewählten Partnern und Marktstart ist am 13. Oktober.

An dieser Stelle übrigens noch der Hinweis: Wer sich ein Google Pixel 7 Pro bis zum 13. Oktober vorbestellt, der bekommt die Google Pixel Watch dazu. Das dürfte auch dafür sorgen, dass wir kurz nach Marktstart viele Modelle bei eBay und Co. sehen.

Google Pixel Watch: Das sind die Eckdaten

Die Google Pixel Watch kommt zwar mit Wear OS 3.5 daher, aber sie ist nicht mit iOS kompatibel. Google hat sich also für den gleichen Weg wie Samsung bei der Pixel Watch entschieden, Marken wie Fossil unterstützten beide Plattformen.

Momentan gibt es nur ein Material (Edelstahl) und nur eine Größe, aber man kann zwischen vielen Armbändern auswählen. Weitere sollen noch folgen. Geschützt wird die Smartwatch von Gorilla Glas und sie ist bis zu 50 Meter wasserdicht.

Fitbit steht im Fokus der Vermarktung und es gibt auch eine eigene App auf der Watch. Außerdem bekommt man 6 Monate für Fitbit Premium beim Kauf dazu. Im Lieferumfang ist nur das Armband (zwei Längen) und Ladekabel enthalten.

Die restlichen Funktionen von Wear OS kennt man ja, es gibt Google Pay, es gibt den Google Play Store, wir haben die üblichen Sensoren wie Puls und in diesem Fall auch EKG und GPS ist auch vorhanden. Wie gesagt, optional auch noch LTE.

Google wird Wear OS mit dem Release weiter stärken und hat eine Home-App, eine Telefon-App und mehr geplant. Bisher haben wir noch keine Details zur Update-Politik, sowas wäre vor allem hier sehr spannend – reichen wir dann zeitnah nach.

Größe? Es handelt sich um eine 41 mm große Uhr mit einem 1,2 Zoll großen OLED-Display, welches auch eine Always-On-Funktion mitbringt. Nur als Vergleich für den Rand: Die 40 mm Samsung Galaxy Watch 5 besitzt ein 1,4 Zoll großes Display.

Weitere Eckdaten? Es gibt den Exynos 9110, 32 GB Speicher, eine Krone an der Seite, ein Mikrofon, einen Lautsprecher, Gorilla Glass 5 auf der Front, einen Akku mit 294 mAh für 24 Stunden Laufzeit und die Google Pixel Watch wiegt 36 g.

Mit gefällt die Google Pixel Watch, ich finde sie für eine Edelstahl-Version auch nicht zu teuer. Der interne Chip ist aber doch etwas älter, es gibt nur eine kleine Version und der Rand ist relativ dick, daher bin ich auf den Alltagstest gespannt.

