Huawei Celia: Ein neuer Sprachassistent

Normalerweise würde ich sagen: Nicht noch ein Android-Hersteller, der einen eigenen Sprachassistenten an den Start bringt, der nicht im Ansatz mit dem Google Assistant mithalten kann. Doch Huawei kann ich verstehen, denn ohne Google-Dienste gibt es auch keinen Google Assistant und man benötigt auch hier eine Lösung.

Diese nennt sich Huawei Celia und wird später in diesem Jahr an den Start gehen. Man kann Dinge wie Wetter und Co. abfragen und eine Anbindung an smarte Geräte ist bei Huawei natürlich auch geplant. Aktiviert wird der neue Dienst von Huawei übrigens über ein „Hey Celia“, was heute bei einigen wohl Siri von Apple aktivierte.

Wenn ich das richtig verstanden habe, kann Huawei Celia beim Start neben Englisch auch Französisch und Spanisch, aber kein Deutsch. Ich habe von Huawei Deutschland bisher auch noch nichts von Celia gehört und gehe daher davon aus, dass wir diesen entweder Ende 2020 oder vielleicht auch erst 2021 sehen werden.

@HuaweiMobileUK Hey Celia made my day by triggering Siri on wifes iPhone while watching Huawei P40 Series Event.. #Huawei nailed it! 😁 pic.twitter.com/CetY9ppzvK — Uldis Melderis (@UldisMelderis) March 26, 2020

