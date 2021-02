IKEA FÖRNUFTIG: Luftreiniger startet in den Verkauf

IKEA verkauft ab sofort auch hierzulande den Luftreiniger FÖRNUFTIG. Der Luftreiniger kann mit einem Partikel- und/oder Gasfilter verwendet werden, die man zukünftig nachträglich und einzeln direkt bei IKEA erwerben kann.

Der Luftreiniger selbst kostet 49,99 Euro und kommt in Schwarz oder Weiß daher. Das schwarze Modell kann bereits online bestellt werden. Bei IKEA Wuppertal wäre er laut IKEA Website zum Beispiel auch abholbereit. Der Gasfilter kostet 9,99 Euro und der Partikelfilter soll bald für 4,99 Euro erhältlich sein.

Wir sprechen beim IKEA FÖRNUFTIG über einen 31 x 11 x 45 cm großen Luftfilter, der drei Gebläsestufen besitzt. Das Ganze wird per Drehrad gesteuert, ist also simpelste Technik, die sich auch an einer Schaltsteckdose betreiben lassen sollte.

Auf der IKEA Website wird eine geeignete Raumgröße von 8 bis 10 qm angegeben, was meines Erachtens aber etwas irreführend ist. Im Handbuch des Luftreinigers stehen die wichtigen Daten (Luftdurchsatz). Wer seine Raumhöhe kennt, kann so schnell ausrechnen, was der FÖRNUFTIG reinigen kann. (z.B. 5x5m bei einer Raumhöhe von 2,5 m = 62,5 Kubikmeter)

