ING startet Cashback-Funktion

Die Bank ING Deutschland startet ab sofort ihre Cashback-Funktion „DealWise“. Nutzer des ING-Girokontos können damit beim Shoppen Geld zurückerhalten.

Die Kunden der ING haben über das Onlinebanking Zugang zu verschiedenen Onlinehändlern, bei denen sie einen Prozentsatz vom Einkaufspreis oder feste Beträge erstattet bekommen. Eine Anbindung in die App sei laut ING zudem kurzfristig geplant. Wer nur ein Extra-Konto (Tagesgeld) bei der ING hat, kann das Angebot nicht nutzen.

Nachdem „DealWise“ bereits in Rumänien unter dem Namen „Bazar“ am Markt ist, führt die ING die Eigenentwicklung nun sukzessive auch in anderen europäischen Ländern ein. Den Anfang macht Deutschland. Zum Start gibt es hierzulande auch eine Bonusaktion. Vom 01.02. bis 07.03.21 verdoppelt DealWise den Cashback auf den ersten Einkauf.

ING Cashback: Angebote bekannter Marken

Über das Onlinebanking gelangen Girokonto-User auf das Shopping-Portal. Zu den „mehr als eintausend Partnern“ von „DealWise“ gehören Onlineshops aus Bereichen wie Mode und Accessoires, Elektronik und IT, Reisen und Tourismus oder Lebensmittel, darunter ABOUT YOU, OTTO, Tchibo, Lidl, Notebooksbilliger und einige mehr.

Amazon ist leider nicht dabei. Das Angebot soll allerdings regelmäßig erweitert und aktualisiert werden. Das gesparte Geld wird nach Ablauf der Rückgabefrist auf das ING-Girokonto überwiesen. So kennt man das auch bereits von anderen Cashback-Diensten.

