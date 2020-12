Jaguar J-Pace: Großer Elektro-SUV geplant

Jaguar besitzt bereits ein erstes Elektroauto, den I-Pace. Man entschied sich also dazu mit einem Elektro-SUV in die Welt der Elektromobilität einzusteigen. Und was komm danach? Wenn man Auto Express glauben kann, dann ein weiterer SUV.

Das Unternehmen soll aktuell am Jaguar J-Pace arbeiten, der sich jedoch über dem I-Pace einordnen und noch größer sein wird. Der J-Pace ist quasi ein direkter Konkurrent für das Tesla Model X. Technische Details gibt es aber noch nicht.

-->

SUVs sind im Trend und ich kann verstehen, dass sich die Autohersteller beim Wandel zur Elektromobilität auf diese stürzen. Große SUVs sind es aber nicht. Der I-Pace war ein logischer Schritt, aber vor allem Tesla hat gezeigt, dass das Model X kein wichtiges Modell mehr ist – andere Elektroautos verkaufen sich derzeit besser.

VW ID.6: Volkswagen plant nächsten Schritt für MEB-Plattform Volkswagen arbeitet aktuell am Aero B, der allerdings erst 2023 kommen wird. Das Elektroauto wurde 2018 als Vizzion und 2019 als Space Vizzion vorgestellt. Es wäre denkbar, dass die finale Bezeichnung „VW ID.6“ lauten wird, aber laut Automotive News Europe…21. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->