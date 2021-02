Jeff Bezos tritt als Amazon CEO zurück

Jeff Bezos wird im zweiten Halbjahr 2021 als CEO von Amazon zurücktreten und den Platz räumen. Der Gründer von Amazon bleibt der Führungsebene erhalten, doch ab dem dritten Quartal wird Andy Jassy die Rolle als Amazon CEO haben.

Andy Jassy leitet aktuell die AWS-Sparte (Amazon Web Services), die sich zu einer der wichtigsten Sparten von Amazon entwickelt hat. Bezos selbst wird weiterhin bei Entscheidungen einbezogen, hat dann aber mehr Zeit für eigene Projekte.

-->

Mal schauen, was wir in Zukunft von Jeff Bezos hören werden, seinen Brief an die Mitarbeiter könnt ihr bei Interesse hier lesen. Ob Amazon unter der Leitung von Andy Jassy in Zukunft eine andere Strategie einschlagen wird? Ich denke nicht.

Hat Google Stadia eine Zukunft? Google hat diese Woche bekannt gegeben, dass man das Team für exklusive Stadia-Spiele einstellt. Der Fokus wird nun darauf liegen, dass Stadia eine große Plattform für Partner wird. Der Grund ist simpel: Die Entwicklung ist zu teuer. Stadia ging vor…2. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->