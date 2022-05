„Klimaneutralität“: Deutsche Umwelthilfe geht juristisch gegen zahlreiche Unternehmen vor

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht juristisch gegen ihrer Ansicht nach irreführende Werbeversprechen vor, in denen behauptet wird, Produkte seien „klimaneutral“.

Dazu hat der Verband rechtliche Verfahren gegen zunächst acht Unternehmen eingeleitet. Dabei handelt es sich um die Beiersdorf AG, BP Europa SE, dm-drogerie markt GmbH + CO. KG, Green Airlines GmbH, The Mother Nature GmbH, Dirk Rossmann GmbH, Shell Deutschland GmbH sowie die TotalEnergies Wärme & Kraftstoff Deutschland GmbH.

Was steckt dahinter? Handelsunternehmen und Industrie bewerben zunehmend Produkte und Dienstleistungen als „klimaneutral“, „klimapositiv“ oder mit ähnlichen Begriffen. Das betrifft beispielsweise Flugreisen, Kraftstoffe, Lebensmittel oder Kosmetika. Tatsächlich verschweigen die Unternehmen nach Einschätzung der DHU entweder ganz oder teilweise, wie sie die angebliche CO₂-Kompensation erbringen oder sie verweisen auf Kompensationsprojekte, an die nach Ansicht der DHU nur ein in der Regel niedriger Geldbetrag fließt.

„CO₂-Emissionen werden dagegen kaum eingespart. Überprüfbare Informationen zu Zahlungen, Projekten und tatsächlicher Klimawirkung sind für Verbraucherinnen und Verbraucher stellenweise nicht erhältlich oder nicht nachvollziehbar“, so die DHU.

Neuer Arbeitsschwerpunkt der DHU

Die Deutsche Umwelthilfe kündigte zudem an, den „Schutz der Verbraucher vor irreführenden Werbeversprechen“ im Zusammenhang mit einer behaupteten Klimaneutralität ab sofort als neuen Arbeitsschwerpunkt der ökologischen Marktüberwachung des Verbandes einzuführen. Das war vermutlich also nicht das letzte Mal, dass wir von dieser Thematik gehört haben.

