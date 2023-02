LEBARA HELLO! S: Prepaid-Tarif bekommt doppeltes Datenvolumen

Mit seiner aktuellen Aktion hält der Mobilfunkanbieter LEBARA ein Daten-Upgrade für Neukunden bereit.

Noch bis zum 23. Februar bekommen Neukunden bei der Online-Bestellung einer LEBARA Prepaid-Simkarte mit „HELLO! S“-Tarif statt der regulären 6 GB Datenvolumen dauerhaft das doppelte Surf-Kontingent „geschenkt“. Einmal gebucht, erhalten sie demnach, solange sie den Tarif aktiv halten, 6 GB mehr Datenvolumen und haben damit insgesamt 12 GB für 9,99 Euro pro vier Wochen zur Verfügung.

Neben dem Datenvolumen-Bonus bei Online-Buchung hält der „HELLO! S“-Prepaid-Tarif außerdem eine Allnet-Flat für Gespräche in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze sowie 50 Auslandsminuten für Telefonate in 50 Länder bereit.

Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

