Mega-März gestartet: Viele gute Angebote im PlayStation Store

Sony hat mal wieder eine neue Aktion im PlayStation Store gestartet, die sich „Mega-März“ nennt und bis zum 31. März andauert. Hier gibt es Spiele wie FIFA 22, Battlefield 2042, Back 4 Blood, Assassin’s Creed Valhalla und viele weitere Titel.

Im PlayStation Store wird mit bis zu 74 Prozent Rabatt geworben, was natürlich nur anlocken soll. Außerdem werden die meisten Spiele zur UVP angeboten und das auch nach vielen Monaten. Eine komplette Übersicht der Angebote findet ihr hier.

Es sind dieses Mal wieder einige AAA-Spiele dabei, macht also vor dem Kauf immer einen kurzen Preisvergleich bei Idealo. Battlefiel 2042 bekommt man derzeit sogar noch günstiger bei Amazon. Ich kann euch vor allem It Takes Two empfehlen, das spielen wir gerade und das ist extrem gut. Für 16,99 Euro eine klare Empfehlung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

