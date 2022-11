Mega SIM: Das sind die Black-Week-Aktionen

Freenet hatte kürzlich die Marke „Mega SIM“ neu aufgestellt und nun startet man mit den Black-Week-Aktionen.

MegaSIM startet am heutigen 18. November 2022 mit einer Anschlusspreisbefreiung in die Black Week. Bei allen Tarifen entfällt also der Anschlusspreis. Obacht: Ab dem 24. November 2022 gibt es dann zusätzlich eine Datenvolumenerhöhung obendrauf. Also schonmal vormerken.

Alle Angebote funken im Telefónica-Netz und müssen sich wie üblich in einem hart umkämpften Markt einem Preisvergleich stellen. Und dabei kommen sie in der Tat ganz gut weg. Das Schöne bei den Tarifen von Mega SIM? Alle Tarife sind monatlich kündbar und mit einem „Lifetime Pricing“ versehen, was bedeutet: die Tarife werden nicht nach einer gewissen Laufzeit teurer.

