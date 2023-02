Meine Empfehlung: Uncharted-Kollektion für die PS5 bei Amazon zum guten Preis

Sony veröffentlichte Anfang 2021 die „Legacy of Thieves Collection“ für die PS5, welche Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy beinhaltet. Und das in einer für die PlayStation 5 optimierten Version (eher Remaster, kein Remake).

Die zwei Spiele von Naughty Dog gehören für mich zu den besten Spielen der letzten Jahre, Uncharted und The Last of Us kann ich jedem Fan von Singleplayer-Spielen empfehlen. Bei Amazon gibt es die Kollektion derzeit zu einem wirklich sehr attraktiven Preis, denn man zahlt nur noch 26,89 Euro für dieses PS5-Bundle.

Dieser Preis ist mir heute aufgefallen, als ich nach einem anderen Spiel gesucht habe und laut Idealo gab es das Uncharted-Finale sogar schon für unter 20 Euro, aber ich finde auch diesen Preis mehr als fair, daher wollte ich das erwähnt haben.

