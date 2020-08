Mercedes-Benz liefert über 1.800 Elektrofahrzeuge an Amazon

Amazon hat heute verkündet, dass man dieses Jahr mehr als 1.800 Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz Vans zur europäischen Lieferflotte hinzufügen möchte.

Amazon und Mercedes-Benz haben sich beide dazu verpflichtet, die Emissionen im Transportsektor zu reduzieren. In diesem Zusammenhang hat Mercedes-Benz bekannt gegeben, dem Klimaversprechen „Climate Pledge“ beigetreten zu sein, das Unterzeichner auffordert, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu sein – ein Jahrzehnt vor dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommen von 2050.

Bis Ende dieses Jahres soll das Fahrzeugportfolio von Mercedes-Benz fünf vollelektrische Modelle und mehr als 20 Plug-in-Hybride umfassen. Amazons Lieferpartner bekommen Zugang zu der neuen „emissionsfreien Flotte“, um damit noch in diesem Jahr Bestellungen an Amazon Kunden in Europa zuzustellen.

Größte Bestellung von Elektrofahrzeugen

Bei dem Auftrag handelt es sich um die bisher größte Bestellung von Elektrofahrzeugen für den Fahrzeughersteller. Teil dieser Bestellung sind mehr als 1.200 Modelle des neuesten elektrischen Nutzfahrzeuges von Mercedes-Benz: dem eSprinter. Dieser ist sozusagen die größere Variante des eVito.

Die übrigen 600 Fahrzeuge werden aus dem mittelgroßen Elektro-Van des Herstellers, dem eVito, bestehen, wie Amazon heute verkündet hat.

