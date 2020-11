Nebula by Anker: Neue Beamer-Serie vorgestellt

Apple HomePod Mini startet in den Markt

Am heutigen 16. November 2020 startet der Apple HomePod Mini offiziell in den Verkauf. In vielen Apple Stores kann man ein Gerät direkt mitnehmen. Der Apple HomePod Mini ist offensichtlich das kleinere und günstigere Gegenstück zum HomePod. Für 96,50 Euro…16. November 2020 JETZT LESEN →